Dejan explosivo y mensaje de amenaza en condominio de Surco

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, un presunto nuevo caso de extorsión fue registrado en el distrito de Surco, a tan solo dos cuadras de la Base Aérea Las Palmas.

A través de las cámaras de seguridad se pudo observar como en horas de la madrugada del sábado pasado, una persona encapuchada que habría descendido de una motocicleta, a pocos metros del jirón Santo Cristo, camina por la vereda hacia la residencial Florencia.

El sujeto, cuya identidad aún no ha sido confirmada, cruza la pista y, en un movimiento veloz, dejaría en el portón principal un explosivo y diversos mensajes amenazantes antes de huir de la zona.

Mensajes amenazantes

Según información de la policía, los mensajes dejados en el lugar del atentado confirmarían que el ataque habría estado dirigido a una de las propietarias que residen en uno de los edificios de la zona.

Al momento de las indagaciones, la vecina afectada reveló a las autoridades que su pareja aparentemente tendría una deuda con un individuo que cumpliría condena en los Estados Unidos.

Cabe señalar que, la policía no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión bajo la modalidad del gota a gota.

Es importante indicar que en la zona se realiza patrullaje integrado, no obstante, los vecinos piden una mayor cantidad de efectivos policiales para resguardar sus calles.