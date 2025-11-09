En pleno estado de emergencia se incrementan robos al paso en las calles de Chorrillos

Los llamados robos al paso que son los hurtos menores, como robos de carteras, celulares y asaltos rápidos, son un problema de seguridad persistente y común en Lima Metropolitana, afectando a la población local y a turistas, con una alta percepción de inseguridad.

Esta modalidad de robo a menudo involucra a delincuentes en motocicletas que arrebatan pertenencias (especialmente celulares) a peatones o pasajeros en el tráfico.

Según estadísticas, el 33% de los limeños reportaron haber sido víctimas de robo en la calle en un periodo de 12 meses, según una encuesta reciente de Ipsos.

ROBO EN CHORRILLOS

En el distrito de Chorrillos, unos delincuentes a bordo de sus motos lineales, en pleno cruce de José Lavalle con la alameda San Marcos, asaltaron a unos jóvenes, alrededor de las 11 de la noche.

La primera víctima fue un joven quien iba caminando con total tranquilidad cuando fue abordado por dos hombres, según los vecinos habían amenazado con un arma a la víctima y no serían los únicos

En cuestión de segundos, las motos se acercaron a su segunda víctima, otro joven que, al notar el hecho, intentó escapar, pero fue alcanzado y también atacado.

Cabe señalar que, el doble asalto ha generado temor e indignación entre los vecinos quienes denuncian que la zona permanece sin presencia policial, pese a los constantes actos delictivos.