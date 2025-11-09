Falsos pasajeros asaltan a taxista por aplicativo en Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, una nueva modalidad delictiva preocupa a los vecinos. Se trata de los falsos pasajeros, delincuentes que fingen solicitar un servicio por aplicativo para atacar a los conductores de los taxis.

Los asaltos a taxis por aplicativo son un problema de seguridad pública significativo, afectando tanto a conductores como a usuarios, especialmente en áreas urbanas como Lima y el Callao.

Estos incidentes son frecuentes y han llevado a las autoridades y a las empresas a buscar medidas para mitigar los riesgos

Asalto en calle de Chorrillos

Esta vez un robo bajo esta modalidad ocurrió en la esquina de la calle Pedro Ruiz Gallo, donde un conductor esperaba dentro de su camioneta a unos pasajeros que subieron de inmediato a su unidad

El chofer estaba a punto de iniciar su partida, avanzó apenas unos metros cuando los tres hombres descendieron de improviso. En ese instante, uno de ellos, que iba en la parte trasera, se abalanzó hacia el lado del piloto para robarle sus objetos de valor, mientras los otros dos se preparaban para huir.

La víctima logró bajarse del vehículo e intentó detenerlos, pero los delincuentes escaparon a toda velocidad, perdiéndose entre las calles del distrito

Cabe señalar que, los vecinos de la zona aseguran que casos similares se han vuelto frecuentes en sus calles y denuncian la falta de presencia policial., por lo que exigen mayor vigilancia y patrullaje en la zona para evitar que este tipo de hechos se repitan.