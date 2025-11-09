Atención conductores: Aparece enorme forado en plena avenida Néstor Gambetta en Ventanilla

Se ha reportado la aparición de un enorme forado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla. El hundimiento de una parte de la pista genera gran alarma entre los conductores y peatones que circulan por esta importante vía.

En la zona conocida como 'La Bajada de la Muerte', se evidencia el enorme hueco que apareció tras un derrumbe en una obra que Provías había habilitado para facilitar el tránsito vehicular.

El forado de considerables dimensiones, ha ocasionado que el tránsito se convierta en caos obligando a los choferes a la búsqueda de rutas alternas, mientras que las autoridades locales trabajan para la evaluación de daños y prevención de posibles colapsos adicionales.

Peligro que pueda extenderse

Ahora existe la preocupación de que el colapso pueda extenderse a la vía principal, afectando el flujo de transporte en la concurrida vía.

Cabe señalar que, el daño en la plataforma ha generado mucha preocupación en conductores y vecinos debido a que esta zona conecta al puerto limeño con la ruta al puerto de Chancay.