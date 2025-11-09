Así se realizó la caminata “Dame esos 5k” para promover un país libre de violencia contra las mujeres

Y se realizó con éxito la caminata "Dame esos 5K" el evento solidario y social organizado por CARE Perú que busca unir a las personas para promover un país libre de violencia contra las mujeres.

"Dame esos 5K" tiene como objetivo principal visibilizar la crisis de violencia de género en el Perú y recaudar fondos para programas de prevención, capacitación y empoderamiento de mujeres y niñas.

La caminata fue organizada por CARE Perú, con el apoyo de figuras públicas como la conductora de televisión, Gisela Valcárcel y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), donde cada paso de la caminata simboliza un compromiso con un futuro más seguro e igualitario para las mujeres peruanas.

Trabajando juntos por la igualdad de género

Durante la actividad, la ministra Sandra Gutiérrez caminó los cinco kilómetros de la ruta junto a la directora nacional de CARE Perú, Marilú Martens y con mensajes de esperanza y compromiso, reflexionó sobre la importancia de trabajar juntos por la igualdad de género y una vida libre de violencia.

Cabe señalar que, la caminata tuvo su punto de partida en el Parque Washington en la avenida Arequipa.