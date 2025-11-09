Ya no respetan ni a los muertos: Denuncian robo de lápidas y nichos en cementerio de SJL

Nichos y tumbas profanados. Ahora ni los muertos se salvan de los delincuentes, y es que visitantes del Cementerio Santa María de Bayóvar en el distrito de San Juan de Lurigancho, denuncian que gente inescrupulosa se están robando las lápidas de los nichos y hasta cajones con los restos humanos.

Se trataría de gente de mal vivir que acude a este camposanto a cualquier hora del día, sobre todo en las noches para cometer sus fechorías, consumir drogas o inclusive asaltar a los visitantes.

NO RESPETAN NI LOS CEMENTERIOS

Vecinos denunciaron la ausencia de personal de seguridad y la presencia constante de delincuentes y personas sin hogar en el camposanto

Debido a los constantes robos en este lugar, algunos visitantes han tomado la radical decisión de exhumar y trasladar los cadáveres de sus seres queridos a otro lugar por la falta de seguridad

Cabe señalar que, si bien la práctica de exhumar cadáveres en un cementerio sin una autorización constituye un delito, está en manos de las autoridades correspondientes velar por la seguridad de sus visitantes y de los restos de sus seres queridos que duermen el eterno sueño en este camposanto de SJL.