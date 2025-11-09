Empresario atacado por extorsionadores denuncia que le piden un millón de soles de cupo

Miedo y preocupación, es lo que siente un empresario al convertirse en una víctima más de los extorsionadores quienes le exigen el pago de un millón de soles para que trabaje tranquilo y no atentar contra su vida ni la de sus familares.

El día de ayer informábamos por el ataque a balazos contra un auto que gracias a sus lunas blindadas evito que acabaran con la vida del conductor.

Se trata del mismo empresario dedicado al comercio de choclos en Santa Anita y por el ataque su primo estuvo a punto de perder la vida la mañana de último sábado en el distrito de Los Olivos.

Cámaras de seguridad captaron a la víctima cuando era seguido por un grupo de delincuentes desde una agencia bancaria, donde había retirado una gran cantidad de dinero, hasta la urbanización ProLima, donde se encuentra su vivienda.

LE PIDEN UN MILLÓN DE SOLES

Al llegar a su casa, el empresario intentó estacionar su vehículo cuando un sicario se acercó y sin mediar palabra le disparó varias veces con la intención de matarlo.

El conductor logró acelerar y escapar ileso gracias al blindaje de los cristales de su vehículo, que resistió los tres impactos de bala.

Cabe señalar que, la victima habló con las cámaras de 24 Horas, en indicó que los extorsionadores le piden 100 mil soles mensuales o un solo pago de un millón de soles.