Cercado de Lima: un delincuente herido y otro detenido deja enfrentamiento a balazos con la policía

Esta madrugada, una feroz balacera entre policías y delincuentes, en la cuadra 5 del jirón Ascope, en el Cercado de Lima, terminó con un facineroso herido y otro detenido. Estos sujetos horas antes habían robado un vehículo.

Según se conoció, el asalto fue en Los Olivos, los policías lograron dar con la unidad por el sistema GPS, que marcó su ubicación en el jirón Ascope. Al llegar, los agentes vieron a los ladrones conversando dentro del auto.

FUERA DE PELIGRO

Cuando intentaron intervenirlos, los malhechores abrieron fuego, el enfrentamiento dejó un ladrón herido que fue trasladado al hospital Loayza y está fuera de peligro. Su cómplice fue llevado a la comisaría de Monserrat.

Peritos de criminalística hallaron en el lugar más de 15 casquillos de bala. El auto robado fue llevado al Departamento de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones correspondientes, informa RPP.