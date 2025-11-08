Comas: caen “Los Feroces de Lima” por robo de vehículos y extorsión

La Policía Nacional del Perú desarticuló en Comas a la banda criminal denominada “Los Feroces de Lima”, dedicada al robo y posterior extorsión a propietarios de motocicletas. Agentes de la recién creada División de Investigaciones de Extorsiones detuvieron a cuatro presuntos integrantes de esta organización, quienes eran investigados por sustraer vehículos menores y exigir fuertes sumas de dinero por su recuperación.

Según las pesquisas, los delincuentes aprovechaban el descuido de sus víctimas para robar las unidades y luego enviaban mensajes intimidantes exigiendo hasta 4 mil soles a cambio de su devolución. Uno de los implicados, identificado como mecánico, reconoció haber recibido la motocicleta robada para “darle servicio”, intentando justificar su participación ante los agentes que lo intervinieron en un taller de la avenida 22 de Agosto.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel Víctor Revoredo, informó que tras un trabajo de inteligencia se logró ubicar la guarida donde los sujetos escondían los vehículos robados. “Luego del robo, la víctima comenzó a recibir mensajes extorsivos exigiendo dinero. Con apoyo de nuestro personal se halló la moto y se detuvo a los responsables”, explicó el oficial.

ESTÁN IDENTIFICADOS

Los intervenidos fueron identificados como Alejandro Tinel, Gonzalo Zea, Edinson Espinoza y Jesús Rafael, quienes serían procesados por el presunto delito de extorsión. La Policía continúa las investigaciones para determinar si los implicados estarían involucrados en otros casos similares registrados en el norte de Lima.