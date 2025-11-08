Los Olivos: empresario sobrevive a intento de asalto gracias a blindaje de su vehículo

Un empresario dedicado al comercio de choclos en Santa Anita estuvo a punto de perder la vida la mañana de este sábado en el distrito de Los Olivos. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre fue seguido por un grupo de delincuentes que lo escoltó desde una agencia bancaria, donde había retirado una fuerte suma de dinero, hasta la urbanización ProLima, donde residía.

Al llegar a la zona de su vivienda, el empresario intentó estacionar su vehículo plomo cuando una motocicleta se acercó rápidamente. De ella descendió un sujeto con una mochila de repartidor, quien sin mediar palabra le disparó varias veces con la intención de matarlo. Sin embargo, el conductor logró acelerar y escapar ileso gracias al blindaje de su vehículo, que resistió tres impactos de bala.

Vecinos de la zona relataron que escucharon las detonaciones y salieron alarmados al ver al empresario huir. “Le dijeron que no se mueva y le dispararon. Por suerte su carro tenía láminas de seguridad”, contó un testigo. Los agresores, que se desplazaban en moto, huyeron a toda velocidad luego de fallar en su intento de robo.

LADRÓN SE DIO A LA FUGA

Las cámaras de seguridad registraron el momento de la fuga y uno de los atacantes incluso dejó su rostro al descubierto. La Policía Nacional ya analiza las imágenes y las huellas encontradas en el lugar. Se investiga si el atentado estaría vinculado a un posible caso de extorsión contra una empresa de transporte relacionada con la víctima.