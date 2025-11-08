Caen “Los Intocables del Cono”: estarían implicados en robo a joyería cerca a Palacio de Gobierno

A escasos metros del Palacio de Gobierno, un grupo de delincuentes desafió la seguridad del Centro de Lima y ejecutó un audaz robo a una joyería. Los hampones realizaron un forado en una de las paredes del local para ingresar y sustraer joyas valorizadas en más de medio millón de soles, sin importar las cámaras de seguridad ni la presencia de patrullas en la zona.

El hecho ocurrió hace dos semanas, mientras la ciudad dormía. Tras días de seguimiento, agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri ubicaron a los responsables en una vivienda del distrito de San Miguel, que funcionaba como su búnker. Durante el operativo, la Policía incautó una pistola, municiones y diversas dosis de droga. Los capturados fueron identificados como integrantes de la peligrosa organización “Los Intocables del Cono”.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos, informó que tres de los detenidos habían purgado condenas en el penal de Lurigancho, mientras que un cuarto, de nacionalidad venezolana, registraba antecedentes por extorsión en Trujillo. “Cuatro de los cinco presentan un historial delictivo grave. Este grupo operaba de noche, violentando locales y farmacias”, precisó el oficial.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Montúfar añadió que se ha solicitado la ampliación del proceso de detención para profundizar las investigaciones y evitar que los implicados recuperen su libertad de forma inmediata. Los cinco sujetos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para capturar al resto de la banda y esclarecer si participaron en otros robos similares ocurridos en Lima.