Comas: recuperan camioneta robada y desarticulan banda “Los Furiosos del Cono Norte”

Una familia que acababa de regresar de Huancayo vivió momentos de terror la noche del 5 de noviembre en el sector de Salamanca, distrito de Ate. Mientras descargaban sus maletas, fueron interceptados por tres delincuentes armados que descendieron de un vehículo negro y los encañonaron para robarles su camioneta Toyota Hilux. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que también captaron a los hampones disparando al aire para amedrentar a las víctimas.

Tres días después, personal de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) Norte y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirin) logró ubicar la camioneta en una vivienda del jirón León Pinelo, en el distrito de Comas. Durante la intervención se hallaron documentos vehiculares de otros autos robados y se procedió al retiro de la unidad recuperada con apoyo de una grúa.

El general Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, informó que fue detenido Roberto Ramos Jiménez, de 52 años, presunto integrante de la banda criminal conocida como “Los Furiosos del Cono Norte”. El sujeto es investigado por el delito de receptación agravada y se sospecha que participó directamente en el asalto, pues presenta una lesión en la pierna similar a la de uno de los atacantes captados en video.

NEXOS EN DISTRITOS

Las autoridades no descartan que la organización delictiva tenga nexos en distintos distritos de Lima como Ate, San Luis y La Victoria, donde operarían para robar vehículos, alterar sus placas y posteriormente sacarlos de la capital. La Policía continuará con las diligencias y pericias antropométricas para determinar la responsabilidad de los implicados.