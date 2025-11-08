Instalan puesto de comando unificado para reforzar seguridad en Mesa Redonda y Mercado Central

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en una de las zonas más concurridas de la capital, el presidente encargado del Perú, José Jerí, inauguró un nuevo puesto de comando unificado en las inmediaciones de Mesa Redonda y el Mercado Central. Este punto estratégico reúne a personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el serenazgo de la comuna limeña para actuar de forma coordinada frente a la delincuencia.

“Estamos inaugurando este punto de campaña temporal para actuar como centro de operaciones, dar seguridad y ser un elemento disuasivo ante la criminalidad, especialmente en el contexto de las fiestas navideñas”, señaló Jerí durante la ceremonia de apertura, destacando el trabajo articulado entre las instituciones del orden.

De acuerdo con las autoridades, este centro avanzado cuenta con sistemas de control, vehículos blindados, drones de largo alcance y equipamiento operativo del Ejército del Perú. Durante un recorrido realizado por Panamericana Televisión, comerciantes y visitantes expresaron opiniones divididas. Mientras algunos destacaron la mayor sensación de seguridad y la reducción de robos, otros consideraron que el combate al crimen debe fortalecerse con acciones de inteligencia más que con presencia uniformada.

ESTRATEGIA INTEGRAL

El Ejecutivo informó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad ciudadana implementada durante el actual estado de emergencia. Asimismo, se anunció que otros puestos de comando similares serán instalados en distintas zonas de Lima con alta incidencia delictiva. Las autoridades señalaron que el tiempo y los resultados operativos determinarán la efectividad de esta medida.