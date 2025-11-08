Capturan a alias “Cuchillo”: delincuente atacó a un anciano para robarle celular

Un acto de brutalidad e indignación. Un anciano fue atacado con una tijera por dos delincuentes que intentaron robarle su celular en la urbanización Nicolini, en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Habich, en Lima Norte. Gracias a la rápida intervención de la Brigada Especial Contra el Crimen de la Policía Nacional, se logró capturar a uno de los implicados, identificado como Harold Carranza Coronado, alias “Cuchillo”.

El detenido, sin mostrar arrepentimiento, confesó haber atacado al anciano “porque era fácil” y porque se encontraba drogado. “Acepto que se me pasó la mano”, dijo ante las cámaras, reconociendo además que solía escoger como víctimas a adultos mayores y mujeres. Según la Policía, Carranza integra la banda criminal “Los Raqueteros de la UNI”, dedicada a asaltos violentos en la zona de Lima Norte.

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial, informó que el operativo se desarrolló alrededor de las 11 de la noche, cuando los agentes detectaron a los delincuentes rondando la zona en una motocicleta. Tras el ataque, los sujetos intentaron huir, pero “Cuchillo” fue reducido y detenido. En su poder se halló la tijera con la que hirió al anciano y el celular robado, que fue devuelto a su propietario.

OFRECIÓ SU TESTIMONIO

La víctima, que sufrió cortes en el cuello y el rostro, relató entre lágrimas cómo fue atacada por sorpresa y agradeció la oportuna ayuda policial. “Me agarró por atrás y me tiró al suelo. Me decía ‘o dejas o te mato’. Caminé sangrando hasta que los policías me ayudaron”, contó. La Policía continúa con las diligencias para capturar al segundo implicado en el asalto.