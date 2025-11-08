Callao: con explosivos exigen cupos a locales comerciales

Los locales comerciales ubicados en la avenida Colonial, en el distrito chalaco de Bellavista, atraviesan una ola de violencia y extorsiones que tiene en alarma a comerciantes y vecinos. En la cuadra 28, un gimnasio permanecía cerrado tras recibir una carta extorsiva; en esa misma jornada los agresores dejaron un artefacto en la ciclovía a escasos metros del centro deportivo, lo que pudo provocar una tragedia por la cercanía de un colegio privado.

Testigos y vecinos relataron que los delincuentes han enviado sobres manila con amenazas y un mensaje manuscrito que exige comunicación en 24 horas: “si pasan las 24 horas y no hay respuesta comenzaremos a matarlos”, advirtieron. Asimismo, otro establecimiento del sector, un taller multimarca, recibió exigencias de “cupo” por parte de los mismos sujetos, mientras que una importadora cercana amaneció con la puerta quemada tras ser rociada con gasolina y prendida fuego.

Los moradores aseguran que el accionar de los extorsionadores ha generado pánico en la zona: “da miedo salir, la verdad; estamos atemorizados”, dijo una vecina, que además señaló la proximidad de los hechos a módulos de serenazgo municipal. Testigos también relataron que, en algunos casos, los criminales dejaron huellas en los puntos donde actuaron y emplearon métodos que buscan amedrentar (explosivos, cartas y ataques incendiarios).

YA PUSIERON LA DENUNCIA

Las denuncias fueron presentadas ante la Policía y las autoridades locales, y los comerciantes piden mayor presencia y acciones concretas de fiscalización y protección. Mientras tanto, los afectados claman por medidas urgentes que impidan la continuidad de estas extorsiones y garanticen la seguridad de escolares, transeúntes y trabajadores de la avenida Colonial.