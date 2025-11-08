Sucamec destruye más de 8 mil armas de fuego incautadas en diversos operativos

A pocas semanas de culminar el año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) llevó a cabo dos importantes jornadas de destrucción de material ilegal: más de 8,200 armas de fuego y más de ocho toneladas de pirotécnicos fueron eliminadas en operativos realizados en Lima y Pisco.

Durante la actividad principal, encabezada por el director de Control y Fiscalización de Sucamec, Orlando Mendieta Pianto, se procedió a destruir armamento de distintos calibres, desde escopetas hasta pistolas, incautadas en operativos ejecutados a nivel nacional. Estas armas pasaron por un proceso de corte mecánico y serán posteriormente fundidas para convertirse en juegos infantiles y mini gimnasios.

“La intención de Sucamec es sacar de circulación estas armas de fuego que pueden ser utilizadas de forma ilegal o caer en manos de la delincuencia organizada que tanto afecta a nuestro país”, explicó Mendieta durante la demostración pública. En paralelo, en la ciudad de Pisco, se realizó la detonación controlada de más de ocho toneladas de pirotécnicos ilegales, entre ellos productos como “rata blanca”, “mamá rata” y “gutys”.

OPERATIVOS CONTINUARÁN

Estas acciones buscan prevenir accidentes durante las celebraciones de fin de año. “Con estas actividades reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la integridad de las familias peruanas”, enfatizó el funcionario. En el marco del estado de emergencia, Sucamec continuará con los operativos para retirar de las calles todo material que ponga en riesgo la vida de los peruanos.