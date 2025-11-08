Ate: sicarios asesinan a balazos a cantante de reguetón

Una noche trágica vivió el distrito de Ate. Sicarios a bordo de dos vehículos menores asesinaron a balazos a Jaime Quispe Castañeda, conocido entre sus amigos como “Gringo”, un joven mototaxista que soñaba con convertirse en cantante de reguetón. El violento crimen ocurrió en el sector de Micaela Bastidas, cuando la víctima retornaba a su vivienda tras acudir a un estudio de grabación.

Según testigos, una moto lineal y una mototaxi le cerraron el paso a escasos metros de su casa. De uno de los vehículos descendió un sujeto armado que descargó su pistola sin piedad, propinándole más de 14 disparos. Jaime cayó muerto al instante, a pocas cuadras del túnel de Puruchuco. La familia, alertada por los gritos de los vecinos, salió de su vivienda y encontró el cuerpo del joven tendido en el suelo.

Entre lágrimas, su madre relató que su hijo nunca le mencionó haber recibido amenazas. “Quiero justicia para mi hijo, él no era malo. Quizás fue la envidia porque cantaba reguetón”, dijo desconsolada. La familia continúa velando los restos del joven y pide apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio, pues la madre asegura haberse quedado sin recursos tras la tragedia.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Vecinos de la zona denunciaron que el sector de Micaela Bastidas se ha vuelto muy peligroso y que la presencia policial es casi nula. “Hace dos meses mataron a uno, hace un mes a otro, y ahora otra vez aquí. No tenemos ni policía ni serenazgo”, reclamó una moradora. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que enluta a Ate.