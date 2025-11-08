VMT: capturan a dos implicados en violento asalto a barbería

Nuevo golpe al crimen organizado en Lima Metropolitana. Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos presuntamente implicados en el violento asalto a una barbería del distrito de Villa María del Triunfo, perpetrado el pasado 29 de agosto en el jirón Ayacucho. Los delincuentes ingresaron al local armados y despojaron de sus pertenencias a los clientes y trabajadores, generando gran temor en la zona.

Durante el atraco, las cámaras de seguridad ubicadas en la zona registraron cómo los hampones agredieron físicamente a un menor de edad que se encontraba en el establecimiento. El video fue clave para identificar a los sospechosos, cuyas características coincidían con las de los asaltantes que participaron en el hecho.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigaciones de Robos, informó que un tercer cómplice de los detenidos habría fallecido recientemente en un enfrentamiento con otra organización criminal. Asimismo, durante el registro domiciliario se halló ropa similar a la usada el día del asalto, además de municiones y una réplica de arma de fuego.

HISTORIAL DELICTIVO

Fuentes policiales precisaron que los capturados formarían parte de la banda delincuencial denominada “Los Incorregibles”, dedicada al robo agravado en barberías y centros de estética en distritos de Lima Sur. Ambos detenidos permanecerán bajo investigación mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer totalmente el caso.