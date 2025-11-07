Nueva estafa por Yape afecta a choferes de transporte por aplicativo

Un nuevo tipo de estafa está afectando a los conductores de la plataforma Indriver, quienes por confianza y buena fe acceden a solicitudes que aparentan ser emergencias médicas. El caso más reciente ocurrió el 5 de noviembre, cuando un conductor recibió una solicitud para recoger medicamentos en el Hospital Loayza y entregarlos en la clínica Javier Prado. El pasajero prometió reembolsarle los gastos y, tras recibir su número de contacto, comenzó a coordinar la entrega simulando ser un médico.

El modus operandi de la estafa

El estafador solicitó pagos a través de Yape por montos iniciales de 120 soles, que supuestamente cubrirían medicamentos como sueros y antibióticos. A los pocos minutos, incrementaba la solicitud con insumos adicionales, incluyendo balones de oxígeno y hasta bolsas de sangre, elevando el total a 920 soles. La víctima, confiando en la urgencia médica y en la verosimilitud de las llamadas, realizó todos los pagos sin recibir ningún medicamento ni contacto con personal hospitalario real.

El conductor recién se dio cuenta del fraude cuando verificó el número de contacto del estafador, que tenía código internacional de Bolivia, y recibió un DNI en mal estado como “prueba” de identidad. Los reportes de esta modalidad de estafa se han multiplicado en grupos de Facebook de conductores de Indriver Perú, quienes alertan sobre el patrón repetitivo de solicitudes falsas con historias de accidentes.

Hasta el momento, ni la plataforma Indriver ni Yape han dado una solución concreta al conductor afectado. La empresa de transporte por aplicativo indicó que evaluará el caso, mientras que los usuarios continúan difundiendo las alertas para prevenir nuevos fraudes en la comunidad de conductores.