Ventanilla: nuevo derrumbe en Néstor Gambetta obliga a cerrar parte de la vía

La avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, volvió a registrar un nuevo derrumbe en uno de los tramos habilitados provisionalmente por Provías Nacional. Desde hace dos semanas, parte del muro de contención y el pavimento se han ido desprendiendo, lo que ha generado serias preocupaciones entre los vecinos y transportistas que transitan a diario por esta vía. Ante el riesgo de colapso, personal de Defensa Civil del municipio ha cercado la zona afectada para evitar accidentes.

Provías promete solución definitiva en noviembre de 2025

El municipio de Ventanilla advirtió que, pese a sus reiteradas alertas a Provías Nacional sobre la inestabilidad del terreno, no se ejecutaron las obras necesarias para garantizar la seguridad del tránsito. Autoridades locales recordaron que este problema persiste desde hace siete años y que las reparaciones parciales realizadas hasta ahora no han sido efectivas. La situación ha generado un intenso congestionamiento vehicular, especialmente en las horas punta, afectando el desplazamiento entre Ventanilla, Puente Piedra y el Callao.

Ante el colapso parcial del tramo, el municipio ha solicitado el cierre total de la vía, argumentando que el tránsito de vehículos pesados provenientes de Chancay incrementa el peligro. Los ciudadanos aseguran sentirse burlados por las sucesivas “reparaciones” que no resuelven el problema de fondo y demandan una intervención técnica que brinde una solución duradera.

Provías Nacional informó que se ha coordinado con la Municipalidad de Ventanilla el cierre temporal del tramo dañado y que en las próximas semanas se otorgará la buena pro para una obra definitiva. Según el cronograma, la adjudicación del proyecto se concretará a mediados de noviembre de 2025. Mientras tanto, los conductores deberán continuar soportando el tráfico y el temor de nuevos desprendimientos en una de las rutas más transitadas del norte chico.