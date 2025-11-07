Municipalidad de Lima coordina uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha puesto en marcha el proceso de empadronamiento de comerciantes informales con el objetivo de reubicarlos temporalmente en el expenal San Jorge. Esta medida forma parte de la primera fase del plan impulsado por la gestión del alcalde Renzo Reggiardo para ordenar el comercio ambulatorio en los principales emporios de la capital, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña.

Proyecto busca descongestionar los emporios comerciales en diciembre

Según informó la regidora metropolitana Roxana Rocha, este primer registro permitirá identificar a los vendedores que podrían ser trasladados al nuevo espacio antes de diciembre, mes en el que las zonas comerciales como Mesa Redonda y el Mercado Central suelen saturarse por la alta afluencia de compradores. No obstante, aclaró que el municipio aún se encuentra realizando coordinaciones con las entidades competentes para concretar el uso del predio del expenal San Jorge.

Por su parte, la funcionaria señaló que, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, se procederá con el acondicionamiento del lugar para recibir a los comerciantes. El objetivo, indicó, es garantizar un entorno seguro y ordenado que permita continuar las actividades comerciales sin afectar la seguridad ni el tránsito peatonal en los alrededores de los emporios.

Sin embargo, no todos los gremios del sector comparten la medida. El presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, cuestionó la propuesta municipal al considerarla tardía y poco viable en términos logísticos, advirtiendo que la implementación en plena campaña navideña podría generar complicaciones tanto para los vendedores como para los consumidores.