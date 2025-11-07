Asesinan a hombre cuando estaba con sus amigos en una bodega en Carabayllo

En medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao por 30 días, sujetos a bordo de una motocicleta realizaron una serie de disparos contra un grupo de amigos que se encontraba en los exteriores de una licorería en Carabayllo. Uno de los proyectiles impactó en un hombre.

La víctima fue conducida de inmediato hacía el hospital de Puente Piedra, sin embargo, al llegar al nosocomio, los médicos certificaron su deceso, mientras, sus compañeros resultaron heridos, por lo que, recibieron asistencia.

MOTIVOS DEL ATAQUE

De acuerdo a la información compartida por los vecinos, este hecho estaría vinculado a invasiones que aparecieron en la zona de Las Lomas de Carabayllo, desde hace tres meses, pero las autoridades han hecho caso omiso.

Por último, los residentes del distrito hicieron un llamado a las autoridades para que puedan desplegar agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del serenazgo en puntos estratégicos.