Punta Hermosa: Municipio reforzará seguridad por verano con más personal y tecnología de punta

Estando a poco más de un mes para el inicio de la temporada de verano, la Municipalidad de Punta Hermosa ya se viene preparando para garantizar la seguridad de sus vecinos y visitantes que acudan a sus playas.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el subgerente de Serenazgo de Punta Hermosa, Renzo Soto, señaló que la actual gestión se ha equipado con más cámaras de videovigilancia y tecnología de punta para una rápida identificación de los delincuentes que son detenidos.

"En diciembre del año pasado teníamos solo 40 cámaras, ahora tenemos más de 100. Actualmente estamos ya ultimando la implementación de un software inteligente, lo que nos va a favorecer en reconocimiento facial", dijo.

MÁS PERSONAL DE SERENOS

Asimismo, Soto precisó que el Municipio de Punta Hermosa es la gestión que cuenta con la mayor cantidad de personal en Lima Sur balnearios.

"Tenemos 105 serenos, tenemos 15 inspectores municipales, 15 operadores de cámaras, pero para verano ya se ha autorizado la contratación de 30 serenos más, 30 personas para, exclusivamente, control de playas, 15 inspectores de transporte adicionales (...)", sostuvo.