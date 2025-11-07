Moteros anuncian marcha el sábado 8 de noviembre: buscarán llegar a Palacio de Gobierno

Luego de conocerse la noticia que los motociclistas volverán a utilizar de manera obligatoria los chalecos y cascos certificados desde el 17 de noviembre, el presidente de la comunidad motera del Perú, Dani Mendoza, anunció que este sábado realizará una marcha.

De acuerdo a lo revelado por Mendoza a las cámaras de 24 Horas, los integrantes del gremio se encuentran disconformes que ha decidido el Ejecutivo, por lo que, se movilizarán hacía Palacio de Gobierno para alzar su voz de protesta.

“La medida afectaría a más de un millón y medio de motociclistas solo en Lima, estamos en desacuerdo. El chaleco se implementó y no hemos tenido un cambio significativo, sino, que ha sido perjudicial para nosotros”, manifestó.

USO DE CHALECOS NO REDUCIRÁN LA DELINCUENCIA

A pesar de la intención que tiene el Gobierno de José Jerí para reducir las cifras delincuenciales en el territorio peruano, Dani Mendoza comentó que el uso de chalecos no ayudará a la disminución de los casos criminales.