Zanja causa accidentes en Ate: vecinos culpan a la municipalidad por el forado

Con pancartas en la mano, vecinos de Los Topacios de Ate, alzaron su voz de protesta contra el municipio debido a que un forado producido por la caída de un muro de contención viene causando una serie de accidentes vehiculares.

En conversación con 24 Horas, una de las afectadas señaló al burgomaestre del distrito, Franco Vidal, quien amenazó a los residentes con decenas de personas, lo que, ocasionó que se registran tres personas heridas.

“El 9 de octubre vino con más de 200 personas entre serenazgo, fiscalizadores y hombres encapuchadas a romper el muro, causando la lesión a cuatro vecinos, por lo que, se hizo la denuncia en la Fiscalía”, comentó la residente.

EXIGEN EL TRABAJO DEL ALCALDE

Con el propósito de evitar mayores accidentes en la Asociación Los Topacios, los vecinos exigieron al alcalde Franco Vidal tomar cartas en el asunto y ordene la colocación de bolsas de cemento o una reja, con la finalidad de que todos se sienta más tranquilos.