En pleno estado de emergencia: negocios son extorsionados en Bellavista

A más de una semana de haberse decretado el estado de emergencia, los casos criminales continúan registrándose. Esta vez, los negocios que se ubican en la cuadra 29 de la Av. Colonial en Bellavista, han denunciado que se han convertido en víctima de extorsión.

COMERCIOS QUE SON AMENAZADOS

El primer blanco de los hampones fue un gimnasio. Al frente del local, dejaron un sobre manila que contenía un explosivo, con el propósito de amedrentar a los propietarios. A los delincuentes no les importó si al costado del establecimiento funciona un colegio.

Como si no fuera poco este mensaje, los extorsionadores decidieron enviar amenazas contra un local mecánico, el cual ha decidido suspender su funcionamiento por este caso que tiene en zozobra a los trabajadores.

Producto a las constantes extorsiones, un local que se dedicaba a la importación de productos, decidió cerrar sus puertas, y mudarse a otro lugar. Los vecinos de Bellavista se encuentran alarmados, ya que, los hechos se registran a pocos metros de casetas del serenazgo.