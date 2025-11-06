Obras del Ministerio de Educación, bajo amenaza del crimen organizado

Un nuevo atentado vinculado a la extorsión volvió a estremecer a los vecinos de San Juan de Lurigancho. Esta vez, los delincuentes dispararon contra la infraestructura en construcción de un colegio bicentenario, proyecto financiado por el Ministerio de Educación (Minedu). Según los testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta lineal y realizaron varios disparos, lo que generó un intercambio de fuego con los agentes de seguridad privada que resguardaban la obra. Uno de ellos resultó herido en la pierna y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano.

Obras educativas del Estado, nuevo blanco del cobro de cupos

Los moradores de la zona de Huáscar afirman que las extorsiones se han vuelto parte del día a día. Relatan que los criminales exigen dinero a comerciantes, transportistas y ahora incluso a los encargados de obras públicas. Algunos vecinos aseguran haber escuchado disparos horas antes del ataque directo contra el colegio, lo que confirmaría un intento de intimidación previo.

Este nuevo atentado ocurre en medio del programa de construcción de 44 colegios bicentenarios que el Minedu planea entregar durante 2025. El proyecto, que implica una inversión superior a los 2.000 millones de soles, busca mejorar la infraestructura educativa en distintas regiones del país. Sin embargo, los hechos violentos evidencian que estas obras no están exentas de la amenaza del crimen organizado, que ve en ellas una fuente de dinero rápido a través del cobro de cupos.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Colegios Privados Educar con Libertad, hasta agosto de este año se han reportado 102 instituciones educativas extorsionadas a nivel nacional. A esa lista se sumarían ahora las obras de colegios públicos financiadas por el Estado. Ante ello, la ciudadanía exige al Gobierno reforzar la seguridad en los proyectos del Minedu y garantizar la protección del personal que trabaja en la construcción de los nuevos planteles.