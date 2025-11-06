Luis Magallanes: acusan a suboficial de realizar más disparos mientras huía tras balear a ‘Truko’

A más de dos semanas de haberse registrado la marcha de la Generación Z que terminó con la vida de Eduardo Ruiz conocido como ‘Truko’ tras un disparo del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, ha salido a la luz un video que complicaría el futuro del agente.

En una grabación compartida por el medio La Encerrona se observa a Magallanes realizando una serie de disparos mientras huía luego de haber baleado al cantante de hiphop, quien, a pesar de ser trasladado a un centro de salud, los médicos confirmaron su deceso.

JOVEN RESULTÓ HERIDO POR LA BALACERA

Durante su escape por la Av. Uruguay, Luis Magallanes percutó su arma en más de dos ocasiones, lo que perjudicó a Renato Ríos, quien fue impactado por las esquirlas del proyectil en uno de sus dedos de la mano.

Al conocer estos hechos, la defensa legal del suboficial del PNP mencionó que esta prueba demostraría que su cliente se encontraba en peligro, por lo que, tuvo que sacar su arma de fuego para disuadir a los manifestantes que querían capturarlo.