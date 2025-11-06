Banda que asaltaba a choferes en el Cercado de Lima operaba bajo la modalidad del falso aplicativo

En un trabajo de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se pudo dar con la intervención de la banda criminal conocida como ‘Los Buitres nocturnos de Cárcamo’, dedicados al robo a choferes y peatones en el Cercado de Lima.

De acuerdo a la información de la PNP, los criminales operaban bajo la modalidad del ‘falso aplicativo’, donde contactaban a un chofer para que los llevara a un destino. Una vez en el lugar, el conductor era interceptado, despojándolo de inmediato de sus pertenencias.

IDENTIDAD DE LOS INTERVENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Julio Daniel Cerna Moreno, Jhoau Abraham Palomino y Julio Moreno Pacara, quien era el encargado de utilizar el celular y pedir un taxi a través del aplicativo móvil.

Cabe mencionar que, en medio del operativo, los efectivos de la PNP encontraron un arma de fuego, municiones, varios celulares que habían sido reportados como robados y una mochila donde almacenaban chips.