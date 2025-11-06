Vecinos de Salamanca exigen más patrullaje tras violento robo de camioneta a familia

Una familia que regresaba de un viaje desde Huancayo fue víctima de un violento asalto en la urbanización Salamanca, distrito de Ate Vitarte. El hecho ocurrió cuando los tripulantes de una camioneta se estacionaron en la calle Nicolás Rivera para descargar sus maletas, sin imaginar que serían interceptados por delincuentes armados.

Delincuentes armados interceptaron la camioneta y huyeron hacia Los Quechuas

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un automóvil negro se detuvo junto al vehículo de las víctimas, del cual descendieron tres hombres armados. En cuestión de segundos, los sujetos encañonaron a los ocupantes, los obligaron a descender y tomaron control de la unidad. Testigos señalaron que incluso uno de los asaltantes realizó disparos para intimidar a la familia.

Durante la huida, los hampones pisaron el acelerador sin percatarse de que una persona aún permanecía dentro de la camioneta, lo que pudo haber desencadenado un secuestro accidental. El vehículo robado fue visto posteriormente desplazándose desde el jirón Mateo hacia la avenida Los Quechuas, según los registros de videovigilancia municipal y de vecinos de la zona.

Vecinos de Salamanca denunciaron la falta de patrullaje policial y de serenazgo, asegurando que pese a ser una zona residencial tranquila, los robos se han vuelto más frecuentes. La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones para ubicar la camioneta y a los integrantes de esta banda delincuencial.