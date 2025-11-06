Carabayllo: municipio clausuró temporalmente hostal donde sujeto asesinó a su expareja

Tras conocerse el caso del asesinato de una mujer mototaxista de 28 años a manos de su expareja en un hostal de Carabayllo de varios disparos, según la versión compartida por uno de los trabajadores del establecimiento, la municipalidad tomó medidas al respecto.

Desde la comuna edil anunciaron la clausura temporal del predio, mientras continúa el proceso de investigación. La familia de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que puedan esclarecer el hecho y no quede impune.

AUTOR DEL CRIMEN

Al tener conocimiento del crimen, la familia de la fallecida acusó a Walter Linares como el autor principal de este nuevo caso de feminicidio en el país, quien llevó con engaños al hostal a su pariente y terminar con su vida. Después de lograr su cometido, Linares decidió quitarse la vida.

Cabe mencionar que, la madre de la víctima contó que el asesino tenía un comportamiento raro con su hija, ya que, en varias oportunidades la buscaba sin ningún tipo de razón con el propósito de retomar la relación amorosa que tenían.