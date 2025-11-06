Por constantes robos: alcalde de Los Olivos exige toque de queda en su distrito

A pesar de las medidas que toma el Gobierno de José Jerí para reducir las cifras de inseguridad ciudadana en Lima y Callao, los delincuentes no tienen ningún reparo para continuar con los accionares ilícitos.

En medio de esta situación, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, exigió al Ejecutivo que adopte mejores estrategias, como un toque de queda por distritos, donde pidió incluir a su jurisdicción de aprobarse el plan.

JUSTICIA CON SUS PROPIAS MANOS

Ante el pedido de ayuda a las autoridades para que desplieguen agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona, los arrebatos de pertenencias continúan registrándose en Los Olivos, por lo que, los vecinos han decidido tomar justicia con sus propias manos.

En un trabajo en conjunto entre los residentes de las urbanizaciones Covida, El Pinar y El Olivar, se pudo frustrar un robo, sin embargo, viven con el temor de que los delincuentes puedan desquitarse del accionar que realizaron.