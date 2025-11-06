Municipalidad de Lima propone reubicar a ambulantes en expenal San Jorge

En vísperas del inicio de la campaña navideña donde las calles del Centro de Lima se convertirán en un callejón sin salida, la Municipalidad de Lima (MML) propuso la reubicación de los vendedores ambulantes en el expenal San Jorge.

Tras esta iniciativa, el presidente de la cámara de empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, cuestionó el plan que tiene Renzo Reggiardo, asegurando que los comerciantes de este sector de la capital, muchas veces son olvidados.

“La repetición del escenario de todos los años. Es una suma de improvisación, desorden y falta de atención al emporio comercial más grande de Lima Metropolitana (…) Lo que proponen (desde la MML) es inejecutable”, comentó en 24 Horas Mediodía.

PIDEN APOYO DE LA POLICÍA

De acuerdo a Román Nazario, Mesa Redonda se ha convertido en una zona para que los criminales exijan un pago para que puedan laborar en la vía pública, por lo que, solicitó el apoyo de los agentes de la PNP para frenar estos casos.

“Está lotizada hace tiempo. Toda la informalidad, trae extorsión y delincuencia. Se cobran cupos y lamentablemente no interviene nadie. Deberíamos tener un apoyo permanente de la Policía como lo tiene Gamarra”, mencionó.