Primeras capturas de la Nueva División Antiextorsión: caen sujetos que exigían dinero a obras

Tras el anuncio de la creación de una nueva División Antiextorsión de la Policía Nacional del Perú (PNP), este grupo logró sus primeras capturas. En un trabajo de los agentes, se pudo dar con la intervención de tres sujetos que tendrían vínculos a delitos de extorsión en Ventanilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coronel Víctor Revoredo, y jefe de la unidad compartió detalles sobre los hombres intervenidos, asegurando que habían sido recluidos en centros penitenciarios de la capital. “Han estado detenidos en el penal Sarita Colonia”.

¿CÓMO FUE LA INTERVENCIÓN?

Revoredo Farfán mencionó que la detención de los sujetos se dio en momentos previos a que se acerquen a una obra en Ventanilla para exigirles un pago. “Se dirigían a realizar la coacción, ósea la extorsión”.

Finalmente, Víctor Revoredo mencionó que desde este nuevo grupo se mantiene una constante coordinación con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien será el encargado de continuar con las investigaciones respectivas del caso.