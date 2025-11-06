Presidente Jerí vuelve a criticar Plan Nacional de Seguridad: Vamos a construir uno pensando en el futuro

Jefe de Estado dijo que la nueva estrategia tendrá como base el Plan Nacional de Seguridad de 2013-2018 y el plan Bratton, que en su momento trató de implementar la municipalidad de Lima.

Esta mañana, el presidente de la República José Jerí Oré, reiteró que dejará sin efecto el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual cuestionó por ser "de escritorio y lejano a la realidad", señalando de manera categórica que "no nos sirve", por lo que quedará sin efecto.

Dijo también que se tiene pensado la creación de un nuevo marco normativo, sustentado completamente "en la realidad y pensando en el futuro". Esta nueva estrategia estará basada en el plan de seguridad ciudadana que rigió de 2013 a 2018, así como del plan Bratton, informa RPP.

WILLIAM BRATTON

Como se recuerda, dicha estrategia fue elaborada por el exjefe de la Policía de Nueva York, Boston y Los Ángeles, William Bratton, y que, en su momento, buscó ser implementado en la Municipalidad Metropolitana de Lima bajo la administración del alcalde de entonces Alberto Andrade Carmona.

"Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro. Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, plan Bratton del 02, nuestras instituciones, aportes de quienes han generado resultados a nivel internacional y local, así como de todo patriota que quiera contribuir", indicó.