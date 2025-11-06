Aprueban dictamen que prohíbe a dos varones circular en motocicleta durante estado de emergencia

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que prohíbe que dos varones adultos o adolescentes circulen juntos en motocicleta en los distritos y provincias declarados en estado de emergencia. La propuesta, que obtuvo 16 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, tiene como finalidad reforzar la seguridad ciudadana en áreas consideradas de alto riesgo.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori Celis, sostuvo que la medida “fortalece la capacidad del Estado para intervenir en zonas críticas sin afectar el uso general de motocicletas en todo el país”. Agregó que esta iniciativa busca “disipar cualquier inquietud sobre una afectación irrestricta de las libertades individuales”, pues solo se aplicará de manera excepcional.

El dictamen incorpora el Capítulo V al Decreto Legislativo 1216, que regula la seguridad en el tránsito y transporte, estableciendo los artículos 14 y 15. En el primero, se detalla la prohibición mencionada, mientras que el segundo define las sanciones por incumplimiento: multa en la primera infracción, suspensión de la licencia hasta por dos años en caso de reincidencia, e inhabilitación para conducir por cinco años ante una tercera falta.

HAY EXCEPCIONES

La propuesta exceptúa de la restricción a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, serenazgo, bomberos, personal de medios de comunicación, repartidores y cónyuges o convivientes. Sin embargo, la aprobación ha generado debate, ya que una disposición similar ya se encuentra vigente en el marco de las medidas de emergencia aplicadas por el Ejecutivo.