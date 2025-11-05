Caen extorsionadores en Surco con arsenal de explosivos y armas

Un operativo policial realizado en la urbanización Venegas, en el distrito de Surco, permitió la detención de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y vecinos de la zona. Entre los capturados se encuentra el principal implicado, identificado como Ángelo Adonis, quien fue intervenido junto a su madre tras intentar escapar por los techos de viviendas colindantes.

Durante el registro del inmueble que servía como punto de reunión de la banda, los agentes encontraron artefactos explosivos —algunos de fabricación casera y denominados “bolivianos”—, así como armas de fuego y diversos implementos presuntamente empleados en sus actividades delictivas. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, esta sería una de las primeras ocasiones en que se incautan explosivos de ese tipo en manos de grupos dedicados a la extorsión.

Vecinos eran obligados a pagar por servicios básicos

Las investigaciones también revelaron que los presuntos delincuentes cobraban cupos a los residentes de la urbanización a cambio de permitirles el uso del agua y la electricidad, lo que evidencia el nivel de control que ejercían en el vecindario. Asimismo, se determinó que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores habrían sido colocadas por los propios miembros de la organización con el fin de vigilar los movimientos policiales y evitar ser detectados.

El operativo, ejecutado con apoyo del personal de Udex y Serenazgo de Surco, se desarrolló en los alrededores de la nueva Vía Expresa. Según fuentes policiales, las diligencias continuarán para determinar si la banda estaría vinculada con otras redes de extorsión que operan en distintos puntos de Lima. Los explosivos y armas decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis.