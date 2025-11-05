SMP: capturan a presunto cabecilla de banda que extorsionaba a dueño de gimnasio

Agentes de la Policía Nacional capturaron en San Martín de Porres a Luis Pretell, presunto cabecilla de la organización criminal Los Rápidos y Furiosos del Milagro, investigada por extorsionar al propietario de un gimnasio ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y José Granda. La intervención se logró tras un paciente trabajo de inteligencia policial.

Según el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, el detenido tenía en su poder armas de fuego, explosivos y cartuchos de dinamita que presuntamente utilizaba para intimidar a sus víctimas y exigir el pago de cupos. “Este sujeto sería el principal responsable de los mensajes extorsivos enviados al empresario”, señaló el oficial.

Las constantes amenazas provocaron que el dueño del gimnasio mantuviera su local atendiendo a puertas cerradas e, incluso, evaluara cerrar definitivamente su negocio por temor a represalias. La Policía no descarta que otros empresarios del distrito hayan sido víctimas del mismo grupo delictivo.

DILIGENCIAS EN CURSO

El detenido fue trasladado a la sede de la Dirincri, ubicado en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde permanece bajo custodia policial. Mientras tanto, las autoridades policiales continúan las diligencias correspondientes para identificar a los demás miembros de la banda y esclarecer el alcance de sus operaciones criminales.