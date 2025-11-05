Niños prodigio del canto: los hermanos Velásquez buscan oportunidades fuera del Perú

Desde muy pequeño, Benjamín Velásquez descubrió en el canto una forma de expresión que sorprendió incluso a sus propios padres. Con apenas 11 años, este joven talento peruano ha demostrado poseer un registro vocal fuera de lo común, capaz de alcanzar tonos que evocan a la legendaria Yma Sumac. Su talento ha traspasado fronteras, especialmente tras su participación en Got Talent España, donde logró llegar hasta la semifinal y cautivó al público europeo con su interpretación.

Una familia que canta y sueña junta

Benjamín no camina solo en este camino artístico. A su lado está su hermana Silvia Shivi, de 12 años, quien también posee una voz sorprendente por sus matices agudos y dominio escénico. Juntos forman un dúo que ha despertado admiración en redes sociales y escenarios internacionales. Sin embargo, detrás de cada presentación hay una familia que lucha contra las limitaciones económicas y la falta de oportunidades para desarrollar profesionalmente el arte en el Perú.

Los padres de ambos niños son el principal soporte de este sueño. Con paciencia y dedicación, han impulsado la formación artística de sus hijos, conscientes de que en el país aún no existen las condiciones adecuadas para apoyar a talentos con potencial internacional. Por eso, aunque por ahora parece lejano, uno de sus mayores anhelos es migrar para brindarles la educación musical que merecen.

Mientras tanto, Benjamín y Silvia continúan cantando y perfeccionando su técnica, llevando en cada interpretación el nombre del Perú. Son, sin duda, un ejemplo de disciplina y amor por el arte, que demuestra que el talento nacional puede brillar en cualquier escenario del mundo si encuentra el apoyo necesario.