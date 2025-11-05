24 Horas Edición Central

05/11/2025

Niños prodigio del canto: los hermanos Velásquez buscan oportunidades fuera del Perú

Estos niños prodigio viven al calor del abrazo de sus padres quienes con gran paciencia cultivan el arte en ellos.



Desde muy pequeño, Benjamín Velásquez descubrió en el canto una forma de expresión que sorprendió incluso a sus propios padres. Con apenas 11 años, este joven talento peruano ha demostrado poseer un registro vocal fuera de lo común, capaz de alcanzar tonos que evocan a la legendaria Yma Sumac. Su talento ha traspasado fronteras, especialmente tras su participación en Got Talent España, donde logró llegar hasta la semifinal y cautivó al público europeo con su interpretación.

Una familia que canta y sueña junta

Benjamín no camina solo en este camino artístico. A su lado está su hermana Silvia Shivi, de 12 años, quien también posee una voz sorprendente por sus matices agudos y dominio escénico. Juntos forman un dúo que ha despertado admiración en redes sociales y escenarios internacionales. Sin embargo, detrás de cada presentación hay una familia que lucha contra las limitaciones económicas y la falta de oportunidades para desarrollar profesionalmente el arte en el Perú.

Los padres de ambos niños son el principal soporte de este sueño. Con paciencia y dedicación, han impulsado la formación artística de sus hijos, conscientes de que en el país aún no existen las condiciones adecuadas para apoyar a talentos con potencial internacional. Por eso, aunque por ahora parece lejano, uno de sus mayores anhelos es migrar para brindarles la educación musical que merecen.

Mientras tanto, Benjamín y Silvia continúan cantando y perfeccionando su técnica, llevando en cada interpretación el nombre del Perú. Son, sin duda, un ejemplo de disciplina y amor por el arte, que demuestra que el talento nacional puede brillar en cualquier escenario del mundo si encuentra el apoyo necesario.


