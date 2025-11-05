Gran forado en la avenida Brasil obliga a desviar el tránsito en Pueblo Libre

Un enorme forado se formó en la vía auxiliar de la avenida Brasil, a la altura del puente que conecta con la avenida La Marina, en el distrito de Pueblo Libre. La estructura colapsada, que dejó al descubierto una cámara subterránea de telefonía, mantiene restringido el paso vehicular mientras personal de serenazgo y obreros municipales resguardan la zona para evitar accidentes.

Según testigos, el hundimiento comenzó hace unas dos semanas con una pequeña grieta que fue creciendo con el paso de los vehículos, incluido el corredor rojo. Los trabajos recientes de refacción vial en este tramo habrían contribuido al debilitamiento de la carpeta asfáltica, lo que finalmente derivó en la aparición de un forado de aproximadamente tres metros de diámetro y cerca de diez metros de profundidad.

Empresa de telefonía asumirá la reparación del daño

Personal técnico de la empresa de telefonía responsable acudió al lugar durante la tarde para retirar el asfalto suelto y evaluar el daño. De acuerdo con la Municipalidad de Pueblo Libre, la compañía se comprometió a intervenir en el punto afectado entre mañana y pasado mañana, a fin de restablecer la vía y evitar mayores complicaciones en el tránsito de esta concurrida arteria limeña.

Mientras tanto, la comuna ha colocado vallas metálicas y desvíos temporales hacia la avenida La Marina para prevenir riesgos. Se espera que las labores de reparación concluyan en los próximos días, aunque los conductores deberán tener paciencia ante la inminente congestión vehicular que podría generarse en la zona.