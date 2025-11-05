Tráiler con retroexcavadora queda atascado bajo el puente Balta

Un nuevo incidente de imprudencia vial se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente peatonal Balta, en el Cercado de Lima. Un tráiler que transportaba una retroexcavadora quedó atascado al intentar pasar por debajo del puente, lo que ocasionó una intensa congestión vehicular durante varias horas. Testigos indicaron que el conductor no habría calculado correctamente la altura del vehículo frente al límite permitido en la estructura.

Tres horas de caos en plena Vía de Evitamiento

El accidente paralizó el tránsito en uno de los tramos más transitados de la capital por cerca de tres horas. Para liberar la vía, fue necesaria la intervención de otro tráiler que ayudó a descender la retroexcavadora de la plataforma. Personal de tránsito también acudió al lugar para coordinar el retiro del vehículo y restablecer el flujo vehicular. Comerciantes de la zona señalaron que la situación generó gran malestar entre los conductores y peatones que quedaron atrapados en medio del embotellamiento.

De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de un error del conductor, quien habría ignorado las restricciones de altura en la zona. Las autoridades ya habrían detenido al chofer para las investigaciones correspondientes, mientras que la empresa responsable del transporte afrontaría sanciones por incumplir las normas viales y poner en riesgo la infraestructura urbana.

El incidente revive la preocupación por los reiterados casos de transporte pesado que circula sin respetar las especificaciones de las rutas urbanas. Expertos en seguridad vial advierten que este tipo de situaciones no solo interrumpen el tránsito, sino que también pueden derivar en daños estructurales graves y poner en peligro la vida de las personas.