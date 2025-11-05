San Miguel: capturan a “Los abuelitos elegantes” tras robar más de S/ 6 mil en botica

Una banda poco común sorprendió a todos en el distrito de San Miguel. Cuatro adultos mayores, aparentando fragilidad y educación, ingresaron a una botica para ejecutar un elaborado robo. Las cámaras de seguridad captaron cómo los llamados “abuelitos elegantes” actuaron con precisión para distraer a la trabajadora y llevarse productos valorizados en más de seis mil soles.

Según las imágenes, uno de los hombres se acercó al mostrador fingiendo tener un dolor físico. Mientras conversaba con la trabajadora y pedía ver varios productos, otros tres ancianos se desplazaban dentro del local. Uno de ellos agitaba un manojo de llaves, generando ruido para impedir que la empleada escuchara cómo abrían los exhibidores de los productos dermatológicos más costosos.

En cuestión de minutos, los cómplices lograron abrir la vitrina de cremas y bloqueadores de marcas reconocidas como La Roche-Posay, CeraVe, Bioderma e ISDIN. Todo fue guardado en una bolsa de mercado que terminó completamente llena. Finalmente, los delincuentes se retiraron del lugar sin levantar sospechas, fingiendo una compra frustrada.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La trabajadora, al notar la desaparición de los productos, dio aviso inmediato a la policía. La denuncia fue presentada en la comisaría de San Miguel, donde ya se investiga la identidad de estos adultos mayores, cuyos rostros quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por las apariencias y reportar cualquier información que ayude a su captura.