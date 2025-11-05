Asaltan a brigadistas del Minsa en SJL: delincuentes usaron un falso taxi para cometer el delito

En pleno estado de emergencia, delincuentes a bordo de un falso taxi interceptaron a cinco brigadistas del Minsa, quienes se encontraban en una jornada de vacunación, por las calles de San Juan de Lurigancho (SJL) fueron asaltadas.

MOMENTOS DEL CRIMEN

Las cámaras de seguridad de un colegio captaron todos los movimientos de los criminales. En las imágenes se observa a una de las trabajadoras escapando del lugar del crimen, sin embargo, sus compañeras no tuvieron la misma suerte.

Una vez amenazadas con las armas de fuego que tenían en mano, los hampones comienzan a quitarle sus pertenencias a las enfermeras, quienes, al verse vulneradas, entregaron todas sus cosas. Una vez con todo el botín, los delincuentes escaparon a bordo del falso taxi.

Finalmente, los vecinos de SJL hicieron un llamado a las autoridades para que puedan desplegarse agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenos, ya que, en el lugar donde se registró el robo hay instituciones educativas.