Menor de edad denuncia a taxista de tocamientos indebidos: víctima estaba con su bebé

Una madre de 16 años que se encontraba con su bebé en brazos vivió una de las peores experiencias de su vida. La menor denunció a un taxista por aplicativo de realizarle una serie de tocamientos indebidos en el interior del vehículo cuando se dirigía a su vivienda.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la versión compartida por la víctima, el conductor de la unidad se desvió de su trayecto. Una vez, en una calle desolada de San Juan de Lurigancho (SJL) decidió pasarse a la parte posterior del auto, donde viajaba a la joven con su pequeña de 15 días de nacida. Todos los movimientos del sujeto fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los familiares de la madre de 16 años contaron en 24 Horas, los momentos complicados que vivió su pariente al ser tocada por el conductor. “Comenzó a tocarle las piernas y el cuerpo. La besó forzosamente, aprovechando que estaba con el pequeño en brazos”.

Tras este hecho, la víctima acompañada de su madre se apersonó hasta la comisaría de Caja de Agua en SJL para solicitar el apoyo necesario, y se dieron con la sorpresa de que el chofer tendría más de 15 denuncias por violencia sexual.