Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ

ACTUALIZACIÓN

A través de un comunicado, Rutas de Lima anunció que ha suspendido el cobro en los peajes de las estaciones de Villa y Punta Negra, en cumplimiento al fallo emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac.

NOTA ORIGINAL



El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó la suspensión inmediata del cobro de peajes administrados por la empresa Rutas de Lima en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra.

La resolución con fecha del 4 de noviembre, a cargo de la jueza Patricia Romero Medina, establece la medida "bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento" por parte de la concesionaria.

Dicha decisión se produjo tras el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, alcalde de Santa María del Mar, quien solicitó la aplicación del fallo después de que la empresa reanudara el cobro el pasado domingo 2 de noviembre. Rutas de Lima había presentado una apelación por considerar "un abuso" la sentencia judicial dispuesta anteriormente por la Sala.

Competencia del juzgado y análisis del caso

El juzgado reafirmó que posee la competencia para disponer la ejecución inmediata de la sentencia, "en la medida en que ha sido el mismo que la emitió". Señaló que esta puede llevarse a cabo incluso cuando las partes hayan interpuesto recurso de apelación, como ocurre en el presente caso. El análisis consideró los presupuestos procesales de "no irreversibilidad, proporcionalidad y no exigible el otorgamiento de contracautela".

La resolución menciona que la sentencia puede ser revertida en una instancia superior y que se configura la afectación al derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Este criterio prevaleció sobre el argumento de la empresa acerca de las graves afectaciones económicas que alegó sufriría por la suspensión de los cobros en las garitas de peaje.