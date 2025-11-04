Paro de transportistas: policía bloquea avance de caravana de buses que intentó llegar a Puente Acho

La mañana de este martes, diversas caravanas de buses de transporte público provenientes del norte de la capital intentaron llegar hasta Puente Acho, en la ví​a de Evitamiento, con el objetivo de reunirse con el presidente José Jerí. Los manifestantes, pertenecientes a empresas como Nueva América, EVIPUSA, Salamanca y El Parral, se desplazaban desde los distritos de Comas y Carabayllo, pero fueron detenidos antes de alcanzar su destino.

A la altura del cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, efectivos de la Policía Nacional colocaron patrulleros para impedir el avance de los vehículos. “Nos han cerrado el paso, estamos reclamando nuestro derecho pacíficamente y la Policía nos bloquea”, reclamó uno de los conductores afectados. En la zona se contabilizaron más de veinte unidades paralizadas, generando congestión vehicular en plena hora punta.

El gerente de la empresa Nueva América, Samuel Aguilar, aseguró que el bloqueo policial contradice los acuerdos previos con las autoridades. “Conversamos con el ministro de Transportes y el mismo presidente. Quedamos en que el punto de encuentro sería en Acho y que nos permitirían circular, pero han incumplido su palabra”, señaló indignado ante las cámaras.

NO LOGRARON SU OBJETIVO

Pese a los intentos por avanzar, ninguna de las caravanas logró llegar a Puente Acho. Tras varias horas de espera, los transportistas desistieron al enterarse de que el presidente ya se encontraba en el punto acordado. En distintos tramos de la Panamericana Norte, como el óvalo Izaguirre y la avenida Universitaria, se desplegó un fuerte contingente policial para evitar bloqueos y mantener el orden público.