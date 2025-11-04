Cercado de Lima: delincuente armado asalta a dos personas en menos de 15 minutos

La inseguridad ciudadana no da tregua en el Cercado de Lima. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un delincuente armado asaltó a un transeúnte en plena vía pública. En las imágenes se observa al sujeto descender de una motocicleta e interceptar a su víctima, quien intentó resistirse al robo y fue golpeada con la cacha de una pistola. Tras apoderarse de sus pertenencias, el malhechor huyó a toda velocidad.

Sin embargo, solo 15 minutos después, el mismo individuo fue captado por otra cámara cometiendo un segundo asalto, esta vez contra un taxista. La víctima se encontraba limpiando su vehículo para iniciar su jornada laboral cuando el delincuente lo abordó y exigió que entregue su celular.

El trabajador del volante intentó resistirse, lo que desató la furia del atacante, quien efectuó dos disparos a quemarropa. Según testigos, el taxista logró introducirse en su vehículo, pero recibió impactos de bala en la zona de la cintura.

TAXISTA SE RECUPERA

Vecinos del sector auxiliaron rápidamente al herido y lo trasladaron a un hospital cercano, donde permanece estable y fuera de peligro. La Policía ya se encuentra revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al responsable, quien continúa prófugo.