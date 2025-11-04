Nuevo ataque extorsivo en Independencia: queman quinta mototaxi de empresa Aravicus

La violencia no da tregua. Sujetos encapuchados, aprovechando la oscuridad de la madrugada, incendiaron una mototaxi perteneciente a la empresa de servicios especiales Aravicus. El ataque ocurrió en la parte alta de un asentamiento humano en Independencia, donde los criminales prendieron fuego a la unidad y huyeron rápidamente del lugar. En cuestión de segundos, la mototaxi quedó completamente calcinada, reducida a su chasis metálico.

Vecinos de la zona relataron que el siniestro ocurrió alrededor de las tres y media de la mañana. “Mi madre se dio cuenta porque la perrita ladraba. Cuando salimos, ya el fuego estaba avanzando. Vimos a tres personas que habían subido por la escalera minutos antes”, contó uno de los residentes. El intenso calor también afectó una camioneta estacionada cerca y hasta un foco del alumbrado público, que terminó derretido por las llamas.

Este atentado se suma a una serie de ataques sufridos por los transportistas de Aravicus. El pasado 24 de octubre, otra unidad fue incendiada en el mismo distrito. “Ya somos dos personas con motos quemadas y una atacada a balazos. No sabemos qué esperan las autoridades para detener esto”, denunció uno de los mototaxistas afectados, visiblemente indignado.

SOCIOS ESTÁN ATEMORIZADOS

La empresa Aravicus cuenta con unos 150 asociados que viven con temor ante los constantes atentados. Pese a que las denuncias han sido presentadas ante la Policía Nacional, los ataques continúan sin freno. Los trabajadores exigen medidas urgentes de protección y una respuesta efectiva frente a las mafias de extorsionadores que los mantienen en zozobra.