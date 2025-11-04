Víctor Revoredo asume la lucha contra las extorsiones con 200 agentes bajo su mando

El coronel Víctor Revoredo asumió recientemente la dirección de la División de Investigación de Extorsiones, creada el pasado 30 de octubre por orden de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Con un equipo conformado por 200 agentes entre oficiales y suboficiales, esta nueva unidad tiene la misión de concentrarse exclusivamente en la lucha contra uno de los delitos más extendidos en Lima y el norte del país. Desde la sede de Asuntos Sociales, en El Rímac, el coronel y su grupo ya han empezado a recibir denuncias, mientras terminan de implementar la oficina operativa.

Prioridades: víctimas, inteligencia y control interno

Revoredo sostuvo que su enfoque principal será atender de forma directa a las víctimas, en especial a los gremios más afectados: transporte urbano, mercados y agrupaciones musicales. Para ello, la estrategia contempla una coordinación estrecha con la Fiscalía y el apoyo de organismos de inteligencia como la DIRIN y la DIGIMIN, con el fin de identificar y neutralizar las redes criminales en zonas críticas de Lima Norte y San Juan de Lurigancho. El coronel también respondió a las críticas sobre las limitaciones tecnológicas de la institución, asegurando que el compromiso de su equipo compensará las carencias logísticas.

Con una trayectoria reconocida por operaciones de alto impacto, entre ellas la captura de Jean Piero García, integrante de la banda “Los Pulpos” en Trujillo, Revoredo recordó su paso por la Brigada Especial contra la Criminalidad en 2024, destacando que los resultados obtenidos respaldan su actual designación. Subrayó que su labor se centrará tanto en combatir a los delincuentes como en supervisar la conducta de los propios efectivos policiales, para evitar que malos elementos vuelvan a perjudicar a las víctimas o filtren información a las mafias.

“El control interno será permanente”, advirtió el coronel. “No solo se trata de atrapar a los extorsionadores, sino de recuperar la confianza ciudadana y demostrar que la Policía puede actuar con transparencia y resultados”. Con esta línea de trabajo, la nueva división busca marcar un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a un delito que ha sembrado miedo y desconfianza en la población.