La Victoria: Conductor en presunto estado de ebriedad habría causado múltiple choque

Dos personas resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito registrado en el cruce de las avenidas Manco Cápac e Isabel La Católica, en el distrito de La Victoria. El hecho fue protagonizado por una camioneta verde conducida por Víctor de la Flor Rosales, quien según los testigos habría ignorado la luz roja del semáforo y circulaba a exceso de velocidad, impactando de manera frontal contra un camión que cruzaba la intersección.

El fuerte choque provocó que el camión girara descontroladamente, golpeando a otra unidad que transitaba por la zona. Sin embargo, el accidente no se detuvo ahí. La camioneta, ya fuera de control, arrolló a dos peatones que se encontraban sobre la vereda y continuó su recorrido, destruyendo árboles de la berma central y finalmente estrellándose contra la señalización del paradero del Corredor Morado. Afortunadamente, no había personas esperando el transporte público en ese momento, lo que evitó una tragedia mayor.

Testimonios y situación del conductor

De acuerdo con los testigos y los propios afectados, el conductor de la camioneta habría intentado darse a la fuga tras los impactos. Fue detenido y trasladado a la comisaría de La Victoria para someterse a las pruebas de ley. No obstante, De la Flor Rosales manifestó sentirse mal y fue llevado a la Clínica Internacional, donde se espera el resultado del dosaje etílico que determinará si conducía bajo los efectos del alcohol.

Los conductores de los vehículos impactados narraron que el accidente fue producto de la imprudencia del chofer, quien circulaba “a toda velocidad”. Aunque los daños materiales fueron considerables, las personas afectadas se encuentran fuera de peligro. Las autoridades policiales continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal del conductor y las circunstancias exactas del siniestro.